La bellissima Paola Turani, modella e influencer qualche anno fa ha denunciato lo stato di pressione psicologica a cui era sottoposta durante il lavoro di modella per essere sempre più magra.

Una donna apprezzata da milioni di fan grazie al suo carattere dolce ma allo stesso tempo diretto e pungente. Di recente però, quest’ultima è apparsa all’interno delle proprie storie Instagram molto preoccupata e agitata.

Protagonista di questo grandissimo spavento è proprio suo figlio Enea Francesco di circa un anno. Il bimbo amato ma soprattutto fortemente desiderato è arrivato dopo diversi anni di prove viste le difficoltà nel concepire insieme a suo marito Riccardo Serpella.

La Turani di recente all’interno delle storie social ha così spiegato la grave preoccupazione che ha dovuto affrontare in questi ultimi giorni. Un vero e proprio spavento che ha segnato la quotidianità della coppia; ecco cos’è successo.

Paola Turani paura per suo figlio Enea: ecco cosa è accaduto

L’amata influencer aveva spiegato la difficoltà avuta per concepire il meraviglioso Enea: “Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato”.

Alla fine, infatti dopo ben 8 anni di tentativi il miracolo è accaduto, il bambino tanto voluto è arrivato, in maniera del tutto naturale. Ma come le mamme sanno i figli sono gioie e dolori, e la bella Turani, sempre presente sui social, ha raccontato della paura che il bambino le ha causato al rientro dalle vacanze.

Paola nei giorni scori ha spiegato a tutti i suoi fan il grande spavento avuto per il piccoloEnea: “L’altro giorno ero in bagno e mentre io mi lavavo i denti lui stava giocando. A un certo punto non lo sento più, vengo in camera ed era nascosto in un angolo che mi guardava”.

“Ho capito subito che aveva in bocca qualcosa. Corro spaventata, gli apro la bocca e aveva il tappo delle orecchie. Non so dove l’abbia trovato, sta di fatto che se l’è mangiato. Mi tremavano le mani, mi sono sentita svenire dalla paura”.

L’influencer prosegue il suo racconto: “Uno cerca di fare tutto il possibile, poi basta una cavolata che neanche ti ricordavi di avere in giro che lui la trova. Lui assaggia tutto, è quello che mi spaventa di più. Sapete che non sono di natura troppo ansiosa, ma lo sto diventando”.