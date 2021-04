Paola Turani racconta perché non riusciva ad avere figli e del piccolo miracolo

La dolcissima e bellissima Paola Turani ha condiviso un grande momento di intimità con i suoi follower. La modella qualche giorno fa ha annunciato di essere finalmente incinta, una gioia indescrivibile per la donna che, purtroppo, ha dovuto affrontare il calvario dell’infertilità.

Paola Turani si è sposata qualche anno fa, ma ha provato ad avere un bambino da per otto lunghissimi anni. Per la coppia è sempre stato un argomento da affrontare con serenità, ma ad un certo punto hanno sentito il bisogno di prendere la situazione in mano.

“Arriverà.. magari non è il momento giusto.. riproveremo’ pensavamo. Ma questo momento non arrivava mai’ “. Dopo una serie di controlli medici, l’influencer racconta:

Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato.

La modella ha raccontato di essersi approcciata al mondo della procreazione medico assistita, e di aver deciso di intraprendere il percorso. Aveva già iniziato a procurarsi i medicinali necessari e aveva programmato i controlli quando è avvenuto il miracolo. La donna ormai non ci sperava più e con lei neanche i medici. A fine del video ha raccontato:

È successo qualcosa che ha nell’incredibile. Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo.

Il racconto della ragazza voleva essere soprattutto un aiuto, uno stimolo e un punto di riferimento per tutte quelle donne e quelle coppie che hanno vissuto il doloroso percorso dell’infertilità.

Già tempo fa la donna aveva fatto un toccante post invitando tutti ad avere rispetto per questa delicata situazione che colpisce molte donne, Paola Turani ha raccontato il dolore che si prova quando le persone chiedono “quando farai un figlio?”, proprio per questo il video dovrebbe portare tutti ad una profonda riflessione.