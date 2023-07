Paola Turci e Francesca Pascale: l’annuncio a distanza di un anno dalle nozze

Un anno fa, Paola Turci e Francesca Pascale sono convolate a nozze. A distanza di un anno da quel giorno esatto, la coppia si è resa protagonista di un bellissimo annuncio sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel mese di luglio 2022, Paola Turci e Francesca Pascale coronavano il loro sogno d’amore. La coppia si è sposata presso Palazzo dei priori a Montalcino dove sono arrivate a bordo di una Jaguar con il sottofondo musicale della canzone di Bob Marley “This Is love”.

Di recente, la coppia ha festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e, in occasione di un giorno così speciale, Francesca Pascale ha deciso di fare una dedica alla sua compagna. Nel dettaglio, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram accompagnato da queste dolci parole:

La storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale sembra procedere a gonfie vele a tal punto che è arrivato il momento di fare un passo importante, ovvero quello di adottare un figlio. Le due si sono conosciute in un teatro ed è stato amore a prima vista.

In occasione di un’intervista rilasciata Stasera c’è Cattelan, Paola si era resa protagonista di dichiarazioni inedite in merito alla sua vita sentimentale con Francesca:

Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere, oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere, “ma perché vi volete far vedere così tanto?”. Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà.