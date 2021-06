Paolo Armando è morto a soli 49 anni. Tutti ricordiamo la Tigre della quarta edizione di MasterChef Italia, il talent show targato Sky in cui questo concorrente si era distinto per la sua simpatia, il suo carattere mite e anche la sua autoironia. Il soprannome gli era stato dato proprio dai giudici del programma televisivo. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nella sua abitazione in provincia di Cuneo.

Paolo Armando aveva partecipato a MasterChef Italia nel 2015. Il 49enne era originario di Como ed era arrivato alla finale della quarta edizione del programma culinario. Era davvero molto bravo ai fornelli, anche se lui in realtà era un’informatico e lavorava in Provincia a Cuneo dal 2003 nel settore servizi informativi.

Paolo Armando era sposato (spesso nel programma aveva citato la moglie e il loro rapporto) e aveva tre figli: Michela di 15 anni, Sara di 12 anni, Francesco di 8 anni. Era famoso anche per essere impegnato nel sociale: era catechista in parrocchia.

Il corpo privo di vita del 49enne è stato trovato nella sua abitazione, che si trova in via Don Serafino Viano a Madonna dell’Olmo. Subito sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno tentato il tutto per tutto, ma per lui non c’era più niente da fare.

Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma era già morto. Tutta la famiglia è sotto choc per la tragica morte dell’uomo di soli 49 anni, così come lo sono gli abitanti della sua città, i fan di MasterChef Italia, i suoi compagni di talent show e anche i giudici di quell’edizione.

Paolo Armando morto, il saluto di Masterchef Italia

Il programma televisivo ha voluto ricordare il concorrente con un video pubblicato sui canali social.

Sicuramente non dimenticheremo mai la Tigre che tra i fornelli di MasterChef Italia ha saputo conquistare giudici e pubblico.