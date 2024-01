Paolo Bonolis potrebbe abbandonare definitivamente Mediaset a seguito del termine del suo contratto che, sembrerebbe scadere nel mese di giugno. A rompere il silenzio in merito a quanto e a cosa potrà accadere nei prossimi mesi è lo stesso conduttore tv di Canale 5.

Quest’ultimo all’interno di una lunga e inaspettata intervista a La Stampa ha così raccontato l’ultimo delicato periodo che sta affrontando. Come tutti noi ricordiamo, di recente Bonolis, di comune accordo con Sonia Bruganelli, ha deciso di mettere un punto di fine al suo matrimonio.

Un annuncio che fin da subito ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi fan che, hanno compreso come la decisione principale sia venuta dalla nota imprenditrice. È quindi un momento particolarmente difficile per Paolo che, nonostante questo, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua grande professionalità.

Paolo Bonolis, contratto Mediaset in scadenza: “Ho bisogno di una pausa”

Il noto conduttore di Canale 5 ha così annunciato il ritiro dalle scene affermando a La Stampa: “Penso ancora di lavorare per poco tempo poi vorrei dedicarmi alla mia vita. Non ho bisogno di stare per forza in televisione, si sta bene anche altrove. Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho: mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo”.

“È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi son dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri” spiega Paolo.

Infine, in merito al contratto in scadenza ha così spiegato: “Con la scadenza di Mediaset scade anche la voglia di continuare. Fosse stato per me avrei già lasciato da due anni. Sono andato avanti solo perché, se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”.

“Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Rischio di essere anacronistico, televisivamente parlando. A meno di non fare Techetechetè all’infinito, ma vorrebbe dire continuare a guardarsi indietro: avere mille passati e nessun futuro” termina l’amato conduttore di Canale 5.