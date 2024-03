“Paolo Bonolis è…” Anita spiazza tutti rivelando un retroscena inedito sul conduttore

Anita Olivieri è nuovamente piombata al centro delle attenzioni mediatiche per via di un’affermazione rilasciata qualche ora fa. Ancora una volta la sua famiglia è al centro di dinamiche del tutto inaspettate. Di che cosa si tratta?

Ecco la confessione che la giovane biondina ha fatto ad alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello.

La confessione di Anita Olivieri al Grande Fratello

Tra le tante confessioni che in molti anni hanno colorato la casa del Grande Fratello, è lecito citare quella che Anita ha fatto poche ore ai suoi compagni di avventura. La ragazza stava parlando con gli altri coinquilini quando tutti si sono soffermati sul giudicare alcuni conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana.

È stato proprio in quel momento che Anita ha sganciato una bomba che nessuno avrebbe mai pensato di sentire. La ragazza ha cominciato ad elogiare Paolo Bonolis, parlando di come apprezzi davvero molto questa persona.

Del resto moltissime persone la pensano come lei, in quanto parliamo di un presentatore molto bravo ed estremamente preparato oltre che simpatico. La confessione vera e propria è però arrivata dopo, sorprendendo di fatto tutti i ragazzi.

Paolo Bonolis e il legame con la famiglia di Anita

In realtà quello che ha detto Anita Olivieri ai suoi compagni non è nulla di eclatante, ma qualcosa che comunque colpisce in quanto si tratta di un fatto che non capita di certo tutti i giorni. La gieffina ha infatti rivelato di conoscere il presentatore grazie al fratello. Bonolis mi piace e mio fratello dava ripetizioni alla figlia. L’ha scoperto andandoci perché è stato lui ad aprirgli la porta.

Che bella sorpresa per Leandro Olivieri che, sicuramente, non si aspettava di impartire lezioni private alla figlia del celebre conduttore tv. Non sappiamo molto sul fratello della concorrente ma pare che sia un ragazzo molto intelligente che dedica il suo tempo libero alla difesa e alla tutela dell’ambiente. Ennesimo colpo di scena!