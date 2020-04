Paolo Bonolis e Laura Freddi: non si esclude un programma insieme Paolo Bonolis, in una diretta Instagram, non nega la possibilità di fare, con le circostanze giuste e sensate, un programma con una sua ex fiamma: Laura Freddi

Paolo Bonolis, in questi giorni, sta conducendo non programmi, ma dirette Instagram. Durante queste dirette, il presentatore di Canale 5 risponde alle domande che i suoi followers gli pongono. Tra queste, ne è capitata una che chiedeva se ci fosse una possibilità che lui e Laura Freddi potessero condurre un programma assieme.

Paolo Bonolis, con la sua solita sincerità e schiettezza, ha così risposto: “Perché no. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli Freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”.

Questa dichiarazione ha entusiasmato tutti i fan di Laura Freddi, la quale non compare in televisione dal Grande Fratello Vip, nel quale arrivò in finale. I due, in realtà, insieme fecero anche un altro programma: Occhio Allo Specchio. Quest’ultimo andò in onda su Canale 5 ed il format era quello di una candid camera.

Qualche mese fa, a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo, Laura Freddi ha fatto qualche dichiarazione su Paolo Bonolis: “Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”.

Insomma, questo potrebbe segnare un eventuale ritorno di Laura Freddi sulle scene, o potrebbe semplicemente essere un fuoco di paglia che ha acceso solo qualche speranza: d’altro canto Paolo Bonolis ha risposto solo ad una domanda su Instagram.