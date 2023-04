Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, emerso un clamoroso retroscena sulla coppia: “Ecco perché hanno smentito la notizia della separazione”

Questa la voce che sta circolando in queste ore sulla coppia: "Hanno smentito la rottura per questione economiche"

Nel corso delle ultime ore i nomi di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Dopo la notizia della presunta separazione, la coppia è costantemente al centro delle pagine di cronaca rosa. Qualche ora fa un clamoroso retroscena è emerso riguardo il rapporto tra il conduttore e l’opinionista del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Qualche giorno il giornale ‘Dagospia’ ha reso pubblica la notizia secondo cui, dopo 21 anni d’amore, il matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunto al capolinea. In seguito alla pubblicazione del gossip in questione i diretti interessati sono intervenuti affermando e facendo capire che tra loro non c’è alcuna crisi di coppia e quindi alcuna separazione.

Nonostante la smentita da parte di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il rumor sulla separazione sta ancora occupando ampio spazio nelle pagine di gossip. Nel corso delle ultime ore, infatti. un clamoroso retroscena riguardo la coppia è emerso sul settimanale ‘Oggi’.

Questo è quanto rivelato dal noto giornale in merito al rapporto che starebbero vivendo in questo periodo il conduttore e sua moglie:

Si vogliono bene ma non è più amore. I diretti interessati smentiscono con forza”. Ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso.

Stando a quanto rivelato dal noto giornale, dunque, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbero smentito la separazione per non andare incontro al complesso iter legale che un evento di questo tipo richiede. Nonostante l’insistenza di queste voci, qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha condiviso uno scatto che la ritrae al fianco di Paolo Bonolis e in cui annuncia di aver trovato la nuova Madre Natura per la prossima edizione di Ciao Darwin.