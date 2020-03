Paolo Bonolis frecciatina contro Barbara d’Urso e la sua messa a Live-non è la d’Urso Paolo Bonolis scaglia una frecciatina a Barbara D'Urso. Il motivo? La preghiera in diretta al programma Live - Non è la D'Urso. Ecco le parole del conduttore

Paolo Bonolis il mattatore di “Avanti un altro” lo show del tardo pomeriggio in onda su canale5, si lascia andare ad una battuta velenosa indirizzata alla conduttrice di Live-non è la d’Urso, Barbara d’Urso dicendo “Vuole impossessarsi del Vaticano“.

Paolo Bonolis e Barbara d’Urso sono indubbiamente opposti sia come carattere che come modo di intendere e fare televisione e questo è indubbiamente un dato di fatto. Il conduttore romano è un navigato ed esperto della tv; dotato di una dialettica forbita, di un’ironia dissacrante che rompe ogni tanto questa finta cortina del “politically correct“è capace di spaziare come nessuno mai. Il suo essere istrione lo vede leggero e caustico in programmi come Ciao Darwin o profondo e riflessivo in programmi come Il senso della vita.

Se Paolo Bonolis è il cervello brillante e la bocca ironica e divertente dei programmi Mediaset, Barbara d’Urso è decisamente diversa. Quest’ultima infatti fa scelte diverse, come quella più facile che consiste nel buttarsi a capofitto nel kitch e nelle polemiche senza motivo di esistere solo in funzione di fare un po’ più di share.

Nel programma Un giorno da Pecora, Paolo Bonolis ha fatto una battuta su Barbara d’Urso e la scelta di quest’ultima di recitare ‘Eterno Riposo’ assieme al tanto bistrattato Matteo Salvini nel corso del programma da lei condotto Live-non è la d’Urso.

“Stanno cercando di soppiantare il Santo Padre! Vuole impossessarsi del Vaticano non solo di canale 5“. Queste sono state le parole di Paolo Bonolis nei confronti della conduttrice.

Paolo Bonolis non aveva però assistito in diretta alla preghiera di Barbara d’Urso a Live-non è la d’Urso ma a riferirgli l’accaduto è stata la moglie Sonia Bruganelli. Il mattatore della tv come sempre ha scelto la strada migliore per dire quello che pensa senza appesantire e senza prendere troppo sul serio Barbara d’Urso: l’ironia.