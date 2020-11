La morte improvvisa di Gigi Proietti ha scosso un pò tutti, addetti ai lavori e persone comuni. Tanti i colleghi che hanno voluto ricordarlo partecipando al suo funerale che si è svolto qualche giorno fa nella sua Roma. Tra i più dispiaciuti e commossi sicuramente Paolo Bonolis ed Enrico Brignano allievo di Proietti e ritenuto dai social suo erede. Il comico ha voluto anche dedicargli una poesia.

Proprio Brignano si è trovato poi al centro di una polemica scoppiata sul web. In un video che ha fatto il giro della rete si vede il comico e la compagna Flora Canto sostare all’esterno della chiesa degli Artisti.

Ad un certo punto si avvicina Paolo Bonolis che cerca di rincuorare l’amico mettendogli una mano sul petto.

Si vede poi un gesto di Flora Canto come se volesse allontanare Bonolis invitandolo a mantenere le giuste distanze di sicurezza a causa del coronavirus. Il web non avrebbe preso bene questo gesto.

A post shared by floracanto (@floracanto) on Nov 9, 2020 at 1:35am PST

View this post on Instagram

Ci ha pensato proprio l’attrice romana a chiarire la vicenda. Si è dichiarata scossa da quanto sentito e si è espressa dispiaciuta per ciò che è accaduto:

Inoltre spiega anche il senso del gesto che è stato fortemente frainteso:

A post shared by floracanto (@floracanto) on Nov 2, 2020 at 12:25am PST

View this post on Instagram

“Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico: …prima o poi tocca a tutti’. E io,ho detto: ‘A Pa’, non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: ‘Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male’”.