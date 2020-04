Paolo Bonolis sarà nonno: la figlia Martina Anne aspetta un figlio Il conduttore di Mediaset, Paolo Bonolis, diventerà presto nonno: la figlia Martina Anne ha annunciato l'evento su Instagram con una bella foto del pancione

Buone notizie dal mondo dello spettacolo: Paolo Bonolis, conduttore Mediaset, diventerà presto nonno. A dare l’annuncio è proprio la figlia, Martina Anne, che sul suo profilo Instagram ha postato una foto che ritrae lei con un bel pancione davanti allo specchio. Svela, inoltre, anche il periodo in cui il neonato verrà alla luce.

Martina Anne è la secondogenita del presentatore di Mediaset. Nella foto postata su Instagram, la ragazza è sorridente e serena. Nella didascalia, così scrive: “Sto indossando una salopette premaman perché baby Garza nascerà a Settembre e perché sono un’agricoltrice incinta. Congratulazioni a Tito Gramza per avermi messa incinta. Ottimo lavoro!”.

La donna è sposata con Tito Gramza, il quale ha deciso di postare anche lui una foto su Instagram, per dare l’annuncio dell’evento. La foto in questione è un selfie di coppia, dove si mettono in risalto non solo la pancia di lei, ma anche quella di lui, con sotto scritto: “Lei è incinta? Nah, nah NOI siamo incinti”.

Martina Anne è la sorella di Stefano, il primogenito del presentatore. Entrambi sono il frutto del primo matrimonio di Paolo Bonolis con la psicologa americana Diane Zoeller. I due sono stati sposati dal 1983 al 1988 e, dopo il divorzio, i figli si sono stabiliti definitivamente negli Stati Uniti.

Dato questo distacco, Paolo Bonolis era stato distante dai suoi figli maggiori per un lungo periodo. Solo grazie all’aiuto della sua secondo moglie, Sonia Bruganelli, il presentatore è riuscito a riallacciare i rapporti con il resto della sua famiglia. Da questo secondo matrimonio, inoltre, Paolo Bonolis ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Martina Anne si e sposata a pochi mesi di distanza da suo fratello maggiore, il quale è convolato a nozze con Candice Hansen. Qualche anno addietro, il presentatore in un’intervista aveva parlato del suo rapporto con i suoi primi due figli e ha detto:

“Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.