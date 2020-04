Paolo Bonolis torna con un nuovo programma su Instagram: “La stanza del medico” Paolo Bonolis torna con un programma, ma attenzione andrà in onda su Instagram e sarà prodotto con il medico Roy De Vita, il nome è "La stanza del medico"

Paolo Bonolis non ci abbandona neanche in questo periodo, il conduttore infatti torna con un nuovo programma, “La stanza del medico”, insieme al dottor Roy De Vita, ma con un nuovo formato: andrà infatti in onda direttamente su Instagram e a condurlo sarà la moglie del conduttore di Mediaset, Sonia Bruganelli

Nello specifico, “La stanza del Medico” andrà in onda ogni martedì alle 21.30 sulla pagina Instagram “sdl.tv”. Ma capiamo come funziona: andrà in onda una puntata con il Dottor Roy De Vita e la partecipazione straordinaria di Paolo Bonolis

Inoltre, dobbiamo sottolineare che il programma sarà condotto proprio da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Inoltre, ogni giovedì alle 18.30 ci sarà un approfondimento dello stesso programma

A commentare il format è stato proprio il protagonista di Mediaset che ha definito questa nuova avventura simile al programma condotto da lui dal 2005 al 2008 “Il senso della vita”

“Giorni difficili eh? Difficili per chi soffre e per chi deve essere operativo tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi vorrebbe essere libero e operativo ma non può. Che fare? Ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ve ne offriamo una.

La Sdl tv mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento, al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il senso della vita, per non addormentare la mente.”

Probabilmente solo pochi di voi conosceranno il Dottore protagonista del programma, l’uomo però è un notissimo chirurgo plastico ed è famoso in tutto il mondo. Inoltre, nel gossip italiano era finito per una lunghissima relazione con la nota showgirl Nancy Brilli!