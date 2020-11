Paolo Brosio dopo la breve e infelice avventura al Grande Fratello Vip è tornato a parlare a Novella 2000. Tanti i temi affrontati, il principale sicuramente è quello della sua nuova fidanzata Maria Laura De Vitis di ben 42 anni più piccola. Innanzitutto gli si chiede se è davvero innamorato della sua nuova presunta fiamma.

Fonte: Mediaset

“È presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco. Stiamo vivendo la nostra storia con sentimento” – ha confessato Brosio. Poi però aggiunge un aneddoto sull’infanzia della fidanzata che spiega come mai lei abbia perso la fede al contrario di Brosio.

“Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio choc” – ha confessato.

Paolo Brosio: la sua storia sta scatenando molte polemiche

La storia di Paolo Brosio con Maria Laura sta scatenando ovviamente delle polemiche. Sono in tanti a credere che la ragazza lo stia soltanto usando per ottenere popolarità. Come Mila Suarez che a Libero ha voluto dire la sua su questa storia: “Sei un uomo di Fede, non capisci che la tua nuova fidanzata ti utilizza per andare in tv?. Non mi convince, secondo me ti sta soltanto usando” – ha detto la modella che ha ammesso di aver messaggiato durante la quarantena con Brosio quando lui molto probabilmente già si frequentava con Maria Laura.

Fonte: Google

Ma altre dichiarazioni su Paolo Brosio arrivano anche da Pomeriggio 5 dove Sarah Altobello ha ammesso di essersi frequentato con Brosio. “Sono molto affranta. Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore. Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera. Piano piano smaltirò” . ha ammesso la Altobello confessando un certo malumore per il fidanzamento di Brosio.