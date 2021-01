Paolo Brosio pronto al matrimonio con la baby fidanzata: la reazione della mamma Anna

Bisogna ormai dirlo, Paolo Brosio e la sua nuova baby fidanzata Maria Laura De Vitis sono ormai ospiti fissi nei salotti di Barbara D’Urso. Nell’ennesima puntata di Live – Non è la D’Urso, i due si sono sottoposti alle varie domande della conduttrice.

Durante la puntata i due hanno annunciato di essere pronti alle nozze. Presente in studio, sia la mamma di Maria Laura, sia la mamma di Paolo Brosio (in collegamento da casa). La prima ha accolto con piacere la notizia: “Dirò la cosa più semplice del mondo, se mia figlia è felice io sono felice”.

Al contrario, la mamma del noto giornalista non l’ha presa proprio benissimo. La donna, apparsa già diverse volte in tv, non ha reagito proprio come si aspettava la coppia:

Ai miei tempi era diverso. Le cose andavano con calma. Io sono di un’altra generazione e non è facile adattarsi alla generazioni d’oggi. Io non sono abituata.

A questo punto, la giovane ragazza si è rivolta a quella che potrebbe diventare la sua futura suocera, regalando dolcissime parole per il compagno:

Sono innamorata. Ha un grande cuore, grazie ad una grande mamma che gli ha dato educazione e grandi valori.

C’è ancora qualcuno però che, nonostante i mesi ormai trascorsi insieme dalla coppia, non crede a questo amore. La differenza di età ha un certo peso (lei 22, lui 64) e può risultare difficile credere a interessi e passioni comune.

In particolare, la ragazza è messa sotto accusa da alcuni paparazzi. Su di lei ci sono foto con un noto giovane imprenditore milanese, tale Diego Granese, un volto noto negli affari dell’alta finanza.

La ragazza però si difende e sostiene di non avere alcuna relazione clandestina e di amare davvero il giornalista. Anche sui social però la giovane modella è sotto attacco, tanto che, purtroppo molti hater le rivolgono messaggi pieni di cattiveria.