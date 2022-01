Si continua a indagare sulla morte di Paolo Calissano: l’ex fidanzata, raggiunta dai giornalisti, ha raccontato che da poco l’ex compagno era uscito da una clinica, dove aveva cercato rifugio per provare a guarire e a tornare a vivere. Poi, però, la tragica scoperta del suo corpo ormai privo di vita in casa, probabilmente dopo aver assunto un mix di farmaci che è stato fatale.

Fabiola Palese, ex compagna dell’attore, parla di Paolo Calissano, trovato morto nel suo appartamento romano di Monte Mario proprio da lei. Da 24 ore non lo sentiva e si era preoccupata.

Dalla sera prima Paolo Calissano non aveva usato il telefono, come dimostra l’ultimo accesso su Whatsapp. L’ex compagna ai giornalisti del Messaggero ha detto:

Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della depressione.