Paolo Ciavarro al Grande Fratello VIP si confessa ancora su Clizia Incorvaia: “non pensavo potesse succedere”

Paolo Ciavarro non sembra aver dimenticato la bella Clizia Incorvaia, nonostante la donna sia uscita dalla casa del Grande Fratello VIP diverse settimane, il giovane figlio d’arte continua a pensare alla sua donna e si lascia andare ancora a confessioni inaspettate

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha dichiarato a cuore aperto quali sono i suoi sentimenti per la donna, lasciando tutti sorpresi visti i pochi giorni in cui i due hanno instaurato un rapporto:

“Ho perso la testa – racconta Paolo Ciavarro – non pensavo potesse succedere.. Mi ha fatto tornare a provare emozioni che non provavo da tanto tempo.. Speriamo bene..”. Trai due quindi, nonostante la differenza di età, al momento non sembrano esserci ostacoli

La bella influencer siciliana inoltre, si è separata da poco da Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale Le Vibrazioni, e proprio ieri sera, ospite a Live – Non è la D’Urso è tornata sull’argomento. L’ex gieffina infatti si è trovata faccia a faccia con la presunta amate del marito

Grazia Sepe, la donna che è stata con Francesco Sarcina, ha spiegato la situazione a Clizia Incorvaia e a placare le acque è dovuta intervenire proprio la padrona di casa Barbara D’Urso

“Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina – ha detto Grazia Sepe -, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna. Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”

Il battibecco tra le due è continuato con la difesa dell’attuale fidanzata di Paolo Ciavarro: “Perché io in quel momento stavo badando a mia figlia – ha spiegato – tu non sei madre, non sai il dolore e la fatica di tenere insieme una famiglia quando c’è una coppia in crisi. È vero tu non sei l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva”.