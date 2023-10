Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia rivelano il dramma dell’aborto prima dell’arrivo di Gabriele: il triste racconto

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti quattro anni all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di Gabriele e qualche giorno il giovane volto di Forum ha rivelato di essere pronto a convolare a nozze con la sua Clizia.

Nella vita di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, però, ci sono stati anche momenti bui. In occasione del compleanno di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha raccontato per la prima volta il dramma dell’aborto; l’ex gieffina ha parlato del dramma subìto in un lungo post Instagram. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo, affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore per sempre tua, C.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti a convolare a nozze: l’annuncio fa impazzire di gioia i fan

Qualche giorno fa Paolo Ciavarro ha rivelato di essere pronto a convolare a nozze con la compagna Clizia Incorvaia. Queste sono state le sue parole a riguardo: