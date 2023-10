Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano: l’annucio riempie i fan di gioia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono senza ombra di dubbio i personaggi più amati e chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono resi protagonisti di un clamoroso annuncio: andiamo con ordine e scopriamo insieme di cosa si tratta.

I fan di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non stanno più nella pelle. Nel corso dell’ultima puntata di Forum andata in onda su Canale 5, l’ex gieffino si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione che sta facendo il giro del web. Paolo Ciavarro ha infatti rivelato di essere pronto a convolare a nozze con la compagna Clizia Incorvaia. Ricordiamo che l’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stato coronata dalla nascita del piccolo Gabriele.

Queste sono state le parole con cui Paolo Ciavarro ha dato il lieto annuncio:

Sono d’accordo che spesso sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo.

Inutile dire che la notizia ha riempito di gioia i fan i quali non vedono l’ora di saperne di più.

GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti a convolare a nozze: l’annuncio fa sognare i fan

Queste sono state le parole con cui Clizia Incorvaia ha raccontato l’amore con Paolo Ciavarro, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip:

Lui è un uomo raro: è intelligente, rispettoso, dolce, responsabile, fin troppo saggio per i suoi 31 anni. Ed è un papà meraviglioso anche se un po’ apprensivo, ha mille premure per il piccolo. Se lui è così, lo deve molto ai suoi genitori che l’hanno amato profondamente e gli hanno dato solide basi. Abbiamo gli stessi interessi e il medesimo concetto d’amore, di relazione e di famiglia, ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre.

Infine, concludendo, Clizia Incorvaia ha aggiunto: