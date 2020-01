Paolo Del Debbio dopo il malore in diretta: come sta ora Paolo Del Debbio ha lanciato un tweet: "Cari telespettatori mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio, grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo".

Il conduttore del programma di Rete 4 “Dritto e Rovescio”, nella puntata di ieri sera ha avuto un malore in diretta. Paolo Del Debbio ha fatto seriamente preoccupare i suoi telespettatori, ha avuto un improvviso dolore alla gamba ed ha dovuto lasciare lo studio.

Dopo circa due ore dall’inizio della diretta di ieri, giovedì 16 gennaio, il giornalista e conduttore toscano ha dovuto fermarsi: “Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco”, ha ammesso Del Debbio dopo essere tornati in diretta: “Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”.

Ma nel pomeriggio di oggi 17 Gennaio 2020, il conduttore di Dritto e Rovescio ha lanciato un tweet con il profilo della trasmissione: “Cari telespettatori – scrive – mi avete inondato di affetto. Ora sto meglio, grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo”.

Nella diretta di ieri è stato Marcello Vinonuovo a sostituirlo fino a fine puntata ma tra sei giorni, come ha già affermato il conduttore, al timone di Dritto e Rovescio tornerà Paolo Del Debbio.

Marcello Vinonuovo è un giornalista per Mediaset dal 2007 ed ha lavorato come inviato per Studio aperto, a Tgcom24 e a Videonews. Ha collaborato alla realizzazione di tante trasmissioni come Matrix e Quinta Colonna. Il pubblico televisivo lo conosce come conduttore del talk show Dalla vostra parte nel 2017.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul problema di salute che ha colpito ieri sera il conduttore Del Debbio, la sostituzione con Marcello Vinonuovo è durata fino alla fine della puntata di ieri.