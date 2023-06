Paolo Del Debbio impietrisce Barbara D’Urso: la provocazione su Berlusconi

In occasione dello speciale dedicato a Silvio Berlusconi e condotto da Cesara Buonamici, Paolo Del Debbio si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Barbara D’Urso. Il celebre saggista ha scagliato una provocazione nei confronti della conduttrice di Pomeriggio Cinque. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno 12 giugno 2023 è venuto a mancare Silvio Berlusconi. La morte dell’ex leader di “Forza Italia” ha sconvolto il mondo. Alla luce della sua scomparsa, la programmazione di Mediaset ha subito un cambiamento e su Canale Cinque sono andati in onda alcuni programmi speciali dedicati appositamente all’ex premier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Del Debbio (@dicedeldebbio)

Le parole choc di Paolo Del Debbio

La sera del 13 giugno è stato trasmesso lo speciale condotto da Cesara Buonamici che ha visto protagonisti diversi ospiti tra cui Paolo Del Debbio. Quest’ultimo si è reso protagonista di un momento imbarazzante con Barbara D’Urso. Nel dettaglio, il celebre conduttore ha intervistato la donna terminando la conversazione con un’esclamazione clamorosa. Queste sono state le sue parole:

Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente.

Alla luce di tale provocazione, la reazione di Barbara D’Urso è stata inevitabile. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto una smorfia ma non ha replicato a tono, probabilmente per non diventare inopportuna in un momento così delicato come quello della scomparsa di Berlusconi.

In ogni modo, il gesto di Paolo non è passato inosservato ai telespettatori. Infatti, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare in modo negativo l’episodio. Un utente ha scritto sui social: