Brutta disavventura per Paolo Fox, che ora sta bene. Il Re degli astri è finito in pronto soccorso per una colica renale

Il Re degli Astri, Paolo Fox, è stato ricoverato in ospedale per una brutta colica renale. Fortunatamente, il COVID-19 non c’entra. Purtroppo però, il volto della Rai ha passato una brutta disavventura.

Nella puntata de I Fatti Vostri di lunedì, l’astrologo era assente. Giancarlo Magalli ha deciso così di fare una battuta per sdrammatizzare la situazione:

Le ammiratrici di Paolo Fox sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma purtroppo ha avuto una colica renale.

Inoltre, Paolo Fox si è collegato direttamente al telefono con la trasmissione spiegando in prima persona cos’è accaduto.

Ho fatto una follia. Il medico mi aveva detto di non guidare, ma ho deciso di andare in Trentino e sono stato salvato da un pronto soccorso.

In particolare ha poi voluto ringraziare chi l’ha soccorso e gli ha offerto le cure necessarie.

I pronto soccorso di tutta Italia sono super indaffarati per il Covid, ma io ho trovato in quello dell’ospedale di Feltre, non solo una grande preparazione, ma anche comprensione e calore umano.

Voglio ringraziare in particolar modo Alessandro Iannetti (medico urologo dell’ospedale di Feltre) che mi ha salvato. Queste persone vanno ogni tanto nominate perché fanno un lavoro importante per tutti noi. Ci danno tanto a livello umano.

Insomma, Paolo Fox sta meglio e tornerà presto al fianco di Giancarlo Magalli.