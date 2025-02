“Papa Francesco è furioso, l’hanno fatto alle sue spalle” Carlo Conti rompe il silenzio: cos’è successo

Carlo Conti ha risposto alle accuse di non aver informato Papa Francesco riguardo alla messa in onda del suo videomessaggio durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Il conduttore ha dichiarato: “Siamo oltre la fantascienza”.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori con un video messaggio di Papa Francesco. Si è diffusa la notizia che il Sommo Pontefice non fosse stato informato della trasmissione del suo messaggio e che avesse reagito negativamente. In risposta a queste voci, Conti ha voluto chiarire i dettagli dell’accaduto.

La versione di Carlo Conti sul messaggio di Papa Francesco a Sanremo 2025

Nel corso della conferenza stampa tenutasi mercoledì 12 febbraio, Carlo Conti ha spiegato la dinamica che ha portato alla trasmissione del messaggio di Papa Francesco durante il Festival. Conti ha rivelato di aver incontrato il Papa a maggio, in occasione della Giornata Mondiale dei bambini. Durante quell’incontro, il Pontefice aveva espresso il desiderio di poter ringraziare chiunque avesse partecipato all’evento.

Successivamente, Carlo Conti ha deciso di contattare il Papa per rafforzare il messaggio di pace che intendeva trasmettere. Ha inviato una lettera il 12 gennaio, dopo aver appreso del duetto tra Noa e Mira Awad, che si esibirono con la canzone “Imagine”. Conti ha fatto recapitare la lettera attraverso il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini, Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli.

Il video, che Conti ha ricevuto il 1 febbraio, è stato mantenuto segreto fino alla sua messa in onda. Il conduttore ha sottolineato che la sorpresa era una parte fondamentale della sua presentazione: “Ho mandato in regia il video solo ieri pomeriggio, quindi loro non lo sapevano. In scaletta non c’era niente, perché ho voluto mantenere la sorpresa”.

L’indiscrezione: “Il Sommo Pontefice non sapeva niente, l’ha presa male”

Secondo quanto riportato da Dagospia, Papa Francesco non sarebbe stato a conoscenza della messa in onda del suo messaggio, scoprendo la sua partecipazione al Festival solo successivamente. La notizia ha suscitato preoccupazioni, con il Papa che, pare, avrebbe reagito male alla situazione. Il video, secondo quanto affermato, era stato registrato a maggio e non era collegato direttamente alla manifestazione canora.

Conti ha replicato a queste affermazioni, paragonando la situazione a un’invasione di campo nel calcio. Ha spiegato che, in contesti simili, si tende a mantenere una certa riservatezza. La sua risposta è stata chiara, evidenziando l’assurdità delle accuse ricevute e la sua totale disponibilità a chiarire la situazione.

Il video era vecchio? La replica di Carlo Conti

Durante la conferenza, il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ha espresso dubbi riguardo allo stato di salute di Papa Francesco, notando che il Pontefice appariva in condizioni migliori rispetto a quelle attuali. Conti, però, ha confermato che il video è stato registrato il 1 febbraio e non era affatto vecchio.

Il conduttore ha ribadito come, fino al giorno della messa in onda, avesse mantenuto il video segreto, senza condividerlo nemmeno con i più stretti collaboratori. Ha chiarito che il video era attuale e in linea con il messaggio che intendeva portare al Festival, spiegando come a volte le situazioni siano più semplici di quanto possano sembrare.