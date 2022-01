No, la questione non finirà qui

Non si placano le polemiche sulla storia arrivata nello studio di C’è posta per te, che ha costretto Maria De Filippi a uscire e lasciare tutti da soli. Il papà Luigi tuona contro la figlia Carmen a C’è posta per te, dopo le ultime indiscrezioni. Secondo quanto riportato dall’uomo la figlia sarebbe solo in cerca di visibilità. E parla anche di minacce alla compagna Nunzia.

Luigi Onorato è stato chiamato dalla figlia Carmen nello studio di Maria De Filippi, per riallacciare i rapporti con il genitore. A causa di liti con la madre la situazione è delicata. L’uomo napoletano dice che la situazione è delicata e dopo la messa in onda della puntata del programma le cose sono peggiorate.

Luigi e Nunzia accusa la figlia di aver detto delle cose inventate, solo per visibilità. Due giorni dopo lo show si sono sentiti e la figlia voleva incontrarlo per rientrare nella sua vita.

Voleva riprendere le redini in mano, rientrare nella mia vita ed io le ho detto di andarci piano. Non era il caso riavvicinarsi, se io non lavoro e non ho i soldi, cosa dovrei fare?

Anche la compagna Nunzia interviene nell’intervista rilasciata dalla coppia a Fanpage.it.

Mentre l’ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi. Quando si lamentò perché voleva vedere mio figlio, pensai che il bambino di due anni e mezzo non la conosceva e ci voleva del tempo, nient’altro.

La donna si lamenta anche delle critiche ricevute sui social. C’è una causa in corso e gli avvocati hanno consigliato di non parlare. Padre e figlia già si sentivano, ma poi Carmen ha smesso perché il padre non voleva fare come diceva lei.

Papà Luigi contro Carmen a C’è posta per te, la lite non finisce qui

Nunzia aggiunge poi che il padre è deluso dal comportamento delle figlie. Ed è amareggiato. Anche per le denunce partite da loro. E ora anche la donna ha subito minacce, come ha detto il papà napoletano.