Paris Hilton fa le lasagne con il cane in braccio Paris Hilton fa sempre parlare di se, anche quando prepara un piatto di lasagne: le avete mai cucinate con il cane in braccio?

Paris Hilton non passa mai inosservata. Nemmeno quando decide di preparare una lasagna. Perché lei lo fa con il suo cane in mano. La ricca ereditiera ha lanciato un nuovo progetto per cucinare come lei. Peccato che non riesca a separarsi dal suo chihuahua.

Da sempre Paris Hilton ci ha abituato alla sua eccentricità. Recentemente l’ereditiera della catena di hotel più famosa al mondo ha deciso di reinventarsi per l’ennesima prova. In cucina. Chi lo avrebbe mai detto che Paris Hilton sapeva cucinare. Fermi, nessuno ha detto che lo sappia fare. Ma Cooking with Paris è un video di 15 minuti lanciato su YouTube che ha già ottenuto molto successo. E non di certo perché insegna a fare le lasagne.

Innanzitutto la 39enne che, come una provetta Barbie, nella sua vita ha fatto mille lavori (cantante, attrice, stilista, protagonista di reality e molto altro ancora) si presenta con il suo cane. Ebbene sì, lei non riesce a separarsi del suo chihuahua nemmeno quando è in cucina. Molti i commenti dissacranti, anche se c’è chi ammette che, nonostante sia il peggior video di cucina di sempre, è impossibile non guardarlo e riguardarlo.

Fin da subito si capisce che se si vuole fare una lasagna con i fiocchi si deve cambiare video. Paris Hilton non sa cucinare. Ed è lei stessa ad ammettere di non aver mai acceso i fornelli in vita sua. Si presenta con il cane in braccio, non si lava le mani, prende gli ingredienti senza indicare le dosi e mescola a caso tutto quanto, spruzzando anche il profumo in cucina.

Usa anche guanti di pelle e occhiali da sole. E non una retina o un cappellino da cuoco per evitare di condire il cibo con i suoi biondi e lunghi capelli. Oltre a rovinare una ricetta tipicamente italica cuocendo troppo le lasagne, mettendo troppo sale nella carne.

Insomma, non ne ha presa una!