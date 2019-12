Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson, assente al concerto a Roma per un malore Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson, ha avuto un malore che le ha impedito di suonare nella galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi

È saltato il concerto a Roma di Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson. La cantante ha accusato un malore che le ha impedito si salire sul palco insieme al fidanzato Gabriel Glenn con il quale avrebbe dovuto fare un duo folk nella galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi.

Paris Jackson, 21 anni, la figlia del famoso cantante Michael Jackson, è arrivata in Italia per le feste natalizie e avrebbe dovuto salire sul palco della galleria Contemporary Cluster di Giacomo Guidi insieme al fidanzato Gabriel Glenn per un duo folk.

Paris Jackson voleva presentare un suo progetto musicale, The Sound Flowers ma ha accusato un malore e ha dato forfait.

Al posto suo, sul palco, è salito un membro del suo staff che, scusandosi con il pubblico, ha annunciato che Paris Jackson non suonerà. La cantante, però, ha fatto sapere ai suoi fan che, se dovesse sentirsi meglio, potrebbe suonare nella sera del 30 dicembre 2019.

Paris Jackson è arrivata in Italia con i fratelli Prince e Blanket. Lei è la secondogenita del “re del pop” ed è nata i 3 aprile 1998. Sua madre è l’infermiera Debbie Rowe. Un anno dopo, Michael Jackson e Debbie Rowe divorziarono e Paris Jackson è cresciuta a Neverland, il famoso ranch californiano. Da piccola andava sempre in giro con una mascherina sul viso, per scelta del padre che voleva proteggerla da sguardi indiscreti.

La stampa americana ha parlato di un suo tentativo di togliersi la vita, notizia smentita dalla cantante. Quest’anno, con l’uscita del documentario “Leaving Neverland” che parla delle accuse di pedofilia nei confronti di Michael Jackson, Paris Jackson sembra essere entrata di nuovo in crisi, sempre secondo la stampa americana.

Lei, però, ha sempre smentito queste voci, continuando a suonare la sua musica insieme al fidanzato Gabriel Glenn.