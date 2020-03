Pasquale Laricchia presenta sua figlia Stefania: “ecco la mia gioia” Pasquale Laricchia, ex concorrente del Grande Fratello, presenta per la prima volta in tv sua figlia Stefania nello studio di Live- non è la D'Urso

Pasquale Laricchia, concorrente della terza edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2002, e anche della quarta edizone del Grande Fratello Vip del 2020, presenta per la prima volta in televisione sua figlia Stefania. Decide di farlo nella puntata del primo marzo di Live- non è la D’Urso, dove va per smentire delle acusse fatte dalla sua ex.

La bimba ha 18 mesi e, come racconta lo stesso Pasquale Laricchia, è stata molto desiderata da lui e dalla sua fidanzata Loredana. I due sono una coppia da ormai 13 anni e non vedevano l’ora di poter coronare il loro amore con la nasciata di un figlio.

Pasquale Laricchia, infatti, afferma:

“L’abbiamo cercata tantissimo.”

E poi, con occhi lucidi, aggiunge:

“È la cosa più importante della mia vita, è la mia famiglia, Loredana, Stefania, e quindi mi commuovo solo quando la vedo, la guardo, l’abbraccio, sono le cose importanti della vita.”

L’attenzione, però, poi vira sulle accuse della sua ex fidanzata Victoria Pennington. Con il ritorno di Pasquale Laricchia in televisione, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, la sua ex fiamma decide di farsi notare lanciando accuse molto pesanti. Dice infatti che, durante il periodo della loro relazione, il pugliese sarebbe stato violento con lei. L’ex gieffino allora risponde:

“Io l’ho querelata 15 anni fa, io non sono mai stato violento. Se vuoi ti porterò dei messaggi del 2015, dove le mi chiedeva se la mia vita procedesse bene…poi nel 2020 dice queste cose? Se è andata dalla polizia? E dove sono i documenti? Io querelerò anche il giornale se potrò.”

È poi il suo momento per muovere delle accuse verso Victoria Pennington, cogliendo l’occasione. Così Pasquale Laricchia racconta che fu lei ad un certo punto ad allontanarsi da lui dicendo di doversi recare dal padre malato e che solo dopo ha capito che lo stava lasciando. Continua poi dicendo che lei era solita sperperare un gran quantitativo di denaro e che lui, dopo un po’, decide di toglierle i fondi. Dopo questo gesto, però, si trova a dover saldare in un negozio di abbigliamento un conto di 12 mila euro.