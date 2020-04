Pasquetta a casa: ma lunedì lo spettacolo si guarda dai balconi Lunedì in Albis: uno spettacolo di artisti on the road da seguire dai balconi

È ancora tempo di restare a casa e certo questa Pasqua non sarà la stessa di sempre, ma nonostante tutto siamo vicini più che mai nonostante le distanze che ci separano. Questo però non ci impedirà di mantenere viva la speranza come abbiamo fatto fino a questo momento attraverso le videochiamate, le condivisioni dei nostri momenti sui social network e le canzoni dai balconi,

Le canzoni infatti le abbiamo imparate a cantarle affacciati alle finestre e il mondo dello spettacolo, ha dovuto anche lui adattarsi ai tempi del Coronavirus. Così da questa consapevolezza è nata l’iniziativa “Sotto lo stesso Cielo Tour – Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus” che si terrà proprio in occasione del Lunedì in Albis e non solo.

La cultura infatti non si ferma e nel giorno di Pasquetta uno spettacolo leggero e divertente per un pubblico rigorosamente affacciato ai balconi ci darà spensieratezza e speranza durante questi giorni di festa decisamente diversi. L’appuntamento è alle 19 di lunedì 13 aprile a Roma.

L’idea è nata dall’associazione Salvamamme, che dà assistenza alle famiglie meno fortunate e alle persone in difficoltà della Capitale, ancora più impegnata in questi difficili giorni di quarantena. Così l’idea che promuove per lunedì di Pasquetta uno spettacolo sui generis.

“Sotto lo stesso Cielo Tour – Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus”, avrà protagonisti Antonio Giuliani e Andrea Casta, che da una grande terrazza, quella della sede di Calciosociale, si esibiranno e terranno compagnia a tutti noi costretti a casa. La terrazza della sede di Calciosociale, associazione da sempre impegnata nell’aiuto alle famiglie e ai ragazzi di Corviale si trova in via di Poggio Verde 455 Campo dei Miracoli. Il pubblico potrà seguire l’intero spettacolo dai propri balconi, dalle finestre o sui social.

“Sarà un vero e proprio show – spiegano ad Ansa da Salvamamme – realizzato con il pieno rispetto del criterio delle distanze e approvato dalle autorità competenti, che regalerà un’ora di festa alle centinaia di famiglie residenti”.

L’appuntamento è quindi ale 19 di lunedì 13 aprile e sarà possibile seguire la diretta sui canali social di Salvamamme o dal vivo nel quartiere di Roma di via di Poggio Verde.