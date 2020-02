Patrick chiede scusa a Antonella Elia, una camomilla in segno di pace Patrick chiede scusa ad Antonella Elia, gli prepara una camomilla come simbolo di pace

Il Grande Fratello continua a darci dei forti colpi di scena. Nella puntata di lunedì sera è successo d’avvero di tutto, non sono mancate le liti furibonde e le novità. Serena Enardu è stata eliminata al televoto per il volere del pubblico, ma anche Pago Pacifico adesso è in nomination .

La coppia più chiacchierata del programma, rischia così di sparire dalle scene. L’ingresso inaspettato di tre nuove concorrenti, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Come ci siamo già detti, solo una di loro potrà rimanere, come concorrente effettiva. Ma non possiamo non ricordare, la furiosa litigata di Patrick Ray e Antonella Elia, se ne sono dette di tutti i colori.

Tutto avviene, per la decisione, di chi doveva lavare le stoviglie. La showgirl, ha per fino minacciato di lasciare il programma, perché a suo dire, sottoposta a bullismo, sia dal comportamento di Patrick Ray sia del pubblico, che l’ha attaccata. Ma non è stato solo il pubblico a difendere Patrick Ray, anche gli altri concorrenti hanno preso le sue difese, andando contro il soldato Elia.

Ma Antonella Elia, si è profondamente offesa, si è sentita messa nell’arena dei leoni, come dice lei stessa :” Tutti pronti a sbranarmi”. Risale a ieri il singolare gesto di Patrick Ray nei confronti di Antonella, per farsi perdonare e far tornare la calma tra i due.

IL gieffino, mentre era occupato a prepararsi una camomilla, ha visto passare Antonella e subito gli ha chiesto :” Ne vuoi anche tu” alla risposta affermativa da parte di lei, si è alzato e con fare molto galante a aggiunto:” Vuoi dei biscotti? un po’ di zucchero? ” continua:” Ti chiedo scusa per il mio comportamento, non volevo essere così brutale sinceramente”.

La showgirl non ha ricambiato le scuse, ha accettato passivamente, e ha risposto:” Da quanto tempo era in infusione la camomilla? Dopo 4 minuti diventa eccitante”. Tutto finisce con una risata.