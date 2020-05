Patrizia De Blanck caccia di casa sua figlia Giada per paura del Coronavirus Patrizia De Blanck ha dichiarato di aver cacciato da casa sua figlia Giada a causa della psicosi Coronavirus

Patrizia De Blanck, contessa e presenza fluttuante nelle trasmissioni tv, ha confessato di recente di aver fatto una scelta davvero tosta. Ha cacciato la figlia Giada da casa a causa della psicosi Coronavirus da lei manifestata.

Patrizia De Blanck e la figlia Giada, sono spesso ospiti assieme in vari programmi televisivi sia di casa Mediaset che Rai. Attualmente a causa dell’emergenza che stiamo vivendo ormai da più di due mesi, le due dopo aver iniziato il periodo di quarantena una accanto all’altra nella stessa casa si sono separate. Il divorzio forzato è stato necessario stando a quanto raccontato da Patrizia De Blanck in un’intervista al Nuovo.

Le ragioni della separazione in famiglia Patrizia De Blanck le ha raccontate così: ” Giada ha il Coronavirus nella testa. Mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo della casa e piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo”. Si tratta indubbiamente di una situazione difficile quella che stiamo vivendo ed è vero che, a volte, si possono prendere o fare scelte anche troppo drastiche.

Il rapporto tra Patrizia De Blanck e la figlia Giada è un rapporto di grandissimo affiatamento e molto, molto stretto, da sempre. Si sono sostenute, difese e protette in ogni situazione e la scelta di Patrizia De Blanck di cacciare la figlia di casa non se l’aspettava nessuno nonostante sia stata dettata dalla eccessiva preoccupazione di Giada per il Coronavirus.

“In un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa…Penso che questa quarantena imposta possa tirar fuori il peggio di noi”.

“È successo dopo settimane di litigi…Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri…Sono quindi diventata insofferente verso mia figlia e l’ho minacciata di cacciarla fuori di casa…” Queste sono state le parole confessate da Patrizia De Blanck nell’intervista da remoto a Nuovo. Accanto a lei la figlia Giada che ha replicato: “La lite sta nel nostro modo diverso di vivere questa pandemia, io di casa non me ne andrò mai”