La contessa Patrizia De Blanck non si ferma mai e quest’anno ci riprova; a breve forse la rivedremo ancora una volta varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Pare infatti che sarà di nuovo concorrente nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche se la cosa ancora non è stata ufficializzata.

Dato però che la prossima si prospetta essere una delle edizioni più lunghe, dalla durata di svariati mesi, da settembre a maggio dell’anno prossimo, potrebbe riservarci alcune sorprese.

Durante una lunga intervista al settimanale Mio l’originale contessa ha lasciato intendere di star valutando la cosa: “Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”.

Un desiderio che potrebbe però essere frenato dall’unica condizione che la ex gieffina aveva spiegato ad Alfonso Signorini. Nonostante questo però, la stessa contessa ha spiegato di non pensare affatto all’amore e ad un futuro compagno di vita.

Patrizia De Blanck dopo il GF Vip: “Non vivo più”

Le condizioni per il suo ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia sembrerebbero del tutto inaspettate. Quest’ultima infatti, ha chiesto una camera privata con un bagno tutto per sé e inoltre: “Vorrei portare con e il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”.

Durante la sua lunga chiacchierata Patrizia De Blanck dopo il GF Vip, famosa per la sua bellezza in gioventù che le ha regalato due matrimoni e numerosi amanti, ha ammesso di non pensare più all’amore e non essere alla ricerca di un altro uomo.

È proprio lei infatti, ha così spiegato di non aver nessuna intenzione di trovare un nuovo compagno: “Assolutamente no, per carità. Nella vita mi sono tolta tutti i capricci, ho avuto tutti gli uomini che ho voluto. E poi non sono sola. Ho mia figlia e i miei cani, non voglio altra compagnia”.

“La mia vita non è più quella di un tempo. Oggi non vivo, sopravvivo. Ho vissuto la dolce vita in Italia, in Inghilterra, in Costa Azzurra: ho conosciuto le persone più importanti della terra. Posso dire di aver vissuto dieci vite in una ma non me la sono mai tirata, sono sempre stata normale” ha terminato la contessa.