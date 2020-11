Ieri è scoppiata l’ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti della diatriba la contessa Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. Gli inquilini erano a pranzo quando Tommaso ha fatto notare alla contessa che non era molto educato iniziare a mangiare senza attendere Maria Teresa che non era ancora a tavola perché sotto la doccia.

Fonte: Mediaset

Tutti hanno aspettato la Ruta tranne la De Blanck che si è giustificata dicendo visibilmente infastidita: “Devo prendere le medicine e devo mangiare”. Ma quando Tommaso le ha fatto notare che pochi secondi non avrebbero cambiato nulla ha cominciato a sbraitare. “Anzi ora non mangio più, mi ha veramente scocciato. Impicciatevi dei cavoli vostri” – ha detto, ritirandosi in camera.

Enock è subito andato a chiamarla ma lei ha continuato a rifiutarsi di mangiare e ha inveito contro l’influencer: “Ma figurati se io accetto lezioni di da te! Ma come ti permetti? Io non sono scema, io le cose le so” – ha detto.

Tommaso giustamente ha fatto notare a Patrizia il modo in cui da 60 giorni lo sta trattando:

“Tu puoi dire qualsiasi cosa, mi sono beccato vaffanc**o, str***o, sparati da 60 giorni a questa parte e a te non si può dire nulla” – ha detto.

Fonte: Instagram

Patrizia De Blanck si è rifiutata di mangiare

“Ma quando? Non dire cose che non ho mai detto” – ha prontamente replicato Patrizia, la quale furiosa ha lasciato nuovamente il tavolo da pranzo.

A quel punto Stefania preoccupata le è andata incontro: “Devi mangiare qualcosa, non puoi prendere le medicine a stomaco vuoto”. “Ma, sinceramente non credo sia a stomaco vuoto” – ha commentato ironico Tommaso. E la vicenda è finita lì. Non sono nuovi a battibecchi la coppia Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. Sembra proprio che a pelle i due non si sopportano e alla prima occasione utile si lanciano frecciatine che puntualmente sono contrattaccate dall’altra parte. E la maggior parte delle volte si sfocia in litigi.