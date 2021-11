Nicola Pisu è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP. Il ragazzo sembra essersi creato molti nemici nella casa, soprattutto dopo che la storia con Miriana Trevisan non ha preso via.

La donna, ultimamente, si è detta spaventata dalle reazioni del giovane rampollo tanto da decidere di chiudere ogni rapporto. La showgirl ha chiuso il rapporto spiegando:

Tu hai avuto dei momenti di rabbia troppo forti. Tra l’altro me ne hai fatte di tutti i colori per due giorni. Ci sono stati due o tre momenti dove ti sei arrabbiato molto. Posso dirti che io ero spaventata. Nicola ha reagito con troppa rabbia. Se vedo un atteggiamento così rabbioso in un uomo non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Uno così non lo presento a mio figlio.