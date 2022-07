Fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale show in partenza il prossimo autunno. Nel cast doveva esserci anche Patrizia Pellegrino ma a quanto pare gli autori all’ultimo momento hanno deciso di puntare su altro.

A svelare di non aver superato il provino è stata la diretta interessata rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram. Ma Patrizia non si è persa d’animo dicendo di volerci riprovare il prossimo anno. “Incrociamo le dita per l’anno prossimo, ritenterò” – ha detto.

D’altronde la stessa Stefania Orlando ammise di esser stata scartata salvo poi riuscire ad entrare nel cast alcuni anni dopo a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Restando in tema reality Patrizia Pellegrino ha ammesso di non voler fare mai più l’Isola dei Famosi. “Non la rifarei né con mia figlia, né da sola. E’ un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!” – ha svelato.

Diverso invece è il discorso per il Grande Fratello Vip, un reality che piace alla Pellegrino e che rifarebbe volentieri.

“Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo. Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci. Perché no. Io ci andrei volentieri perché no, è stata un’esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. Abbiamo mangiato sempre!” – ha detto.

Chi ci sarà a Tale e Quale Show sono le sorelle Selassiè che avranno l’opportunità di mettersi in mostra. Un trio che nel programma non ci è mai stato e che Patrizia Pellegrino apprezza.

“Sono ragazze giovani e promettenti, tutte e tre molto forti con tantissima personalità. Auguro a tutte e tre tantissimo successo, sul serio, col cuore come dice Barbara. Con loro non mi sono più sentita, non so come mai. Ci siamo un po’ perse di vista ma immagino a causa dei molti impegni. Io sono sempre una girandolona e loro peggio di me. Può capitare quindi, no?”.