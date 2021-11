È entrata da meno di una settimana e già si è inimicata Katia Ricciarelli, Patrizia Pellegrino l’ha fatta grossa? Forse questa volta ad esagerare è stata la cantante lirica.

L’attrice napoletana ha infatti fatto arrabbiar Katia Ricciarelli perché per stemperare gli animi di una litigata cantando “Anema e Core“, ma la cantante si è risentita e ha sbottato.

Non ti ci mettere anche tu a prendermi per il cu*o cantando queste canzoni. C’è poco da fare dell’ironia ascolta. Sei appena arrivata e non fare queste cose, non prendermi per i fondelli che non mi piace. Hai reso più aspra questa atmosfera. Sei arrivata adesso non parlare e guarda certe dinamiche. O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte, che sia chiaro.

La lite è scoppiata per la cena, Katia Ricciarelli non avrebbe preso bene i tempi delle pietanze: “Bene, benissimo, allora io che non mangio la carne devo aspettare i comodi vostri per mangiare un pezzo di pizza. No sono stanca io di sacrificarmi per voi. Mi sono proprio rotta lo capisci? Senti ti prego, sei arrivata ieri non cominciare! Comincia a sacrificarsi tu per capire gli andamenti della casa. Qualcuno si deve sacrificare? Ma perché se non sai nemmeno… siamo sempre stati tutti insieme.”

Serena Pellegrino, con grande classe, ha deciso di chiedere scusa alla cantante anche se stavolta potrebbe essere lei ad aver esagerato: