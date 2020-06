Paula Beer: chi è l’attrice protagonista di Opera senza autore Paula Beer ha incantato tutti ma, anche se è molto famosa in Germania, nel nostro paese di lei si sa poco: chi è l'attrice protagonista di Opera senza autore

Paula Beer è l’attrice protagonista di Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck che sta conquistando tutti. Una vera rivelazione per il cinema europea ma molto conosciuta nel suo paese d’origine, la Germania, Paula Beer ha dimostrato di avere talento da vendere e la voglia di farsi conoscere. Ecco chi è la bella 25enne e dove la potremo rivedere.

Paula Beer per molti di noi è un nome che dice poco o niente. Essendo giovanissima, l’attrice protagonista di “Opera senza autore” di Florian Henckel von Donnersmarck non ha avuto il tempo di farsi conoscere in Italia. In Germania, però, la conoscono tutti: è entrato nel mondo del cinema a 15 anni e, adesso che ne ha 25, ha alle spalle molti film belli in cui ha dimostrato di avere molto talento. Ma prima di iniziare a parlare della meravigliosa protagonista vi invitiamo a guardare il Teaser Trailer del film presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Paula Beer è nata a Magonza, il 1 febbraio 1995 ed è un’attrice di origini tedesche. Il suo debutto nel mondo del cinema avviene nel 2010 quando le viene affidato in ruolo di Oda, la quattordicenne estone di lingua e cultura tedesca rimasta improvvisamente orfana di madre nel film Poll, titolo originale The Poll Diaries di Chris Kraus. Quel ruolo porta a Paula Beer il premio per la miglior promessa femminile al Bayerischer Filmpreis (Premio del film bavarese).

Nel 2016 Paula Beer interpreta il ruolo della giovane Anna nel film Frantz, diretto da François Ozon. Quel ruolo le permette di vincere il Premio Marcello Mastroianni per la miglior attrice emergente alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Paul Beer vince l’Orso d’argento al Festival di Berlino nel 2020 per il suo ruolo di Undine, nel film omonimo di Christian Petzold. L’abbiamo potuta ammirare anche nel giallo storico-psicologico La donna dello scrittore di Christian Petzold.

L’attrice ha ammesso di aver voluto un ruolo in un film romantico. Il suo desiderio si è avverato con il ruolo di Ellie Seeband in Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck. Il film è stato uno dei più visti in tv nella serata televisiva del 4 giugno 2020.

In una recente intervista a Tustyle, Paula Beer ha detto:

“Diciamo che mi sento a mio agio con quell’ambiente perché sono cresciuta tra studi e gallerie d’arte. Conosco le atmosfere, i pensieri e problemi di chi vive di pittura. Ma il lato storico e quello sentimentale erano quelli che mi incuriosivano di più”.