Paura per Brigitte Bardot, l’attrice ha avuto un malore nella sua casa di Sain-Tropez

Nel corso delle ultime ore Bfm Tv e il quotidiano ‘Le Figaro’ hanno reso pubblica una notizia su Brigitte Bardot che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Stando a quanto rivelato, pare che l’attrice abbia avuto un malore nella sua casa a Saint-Tropez a per via del grande caldo.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio, Brigitte Bardot ha accusato un malore mentre era nella sua casa di Saint-Tropez. Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica da Bfm Tv e dal quotidiano ‘Le Figaro’ ed è stata poi confermata dal marito dell’attrice il quale ha rassicurato tutti in merito alle condizioni di salute della diva del cinema.

Questo è quanto rivelato da Bernard d’Ormale, marito di Brigitte Bardot in merito al malore che ha colpito l’attrice 88enne:

Erano circa le 9 del mattino quando Brigitte ha avuto difficoltà a respirare. È stato più intenso del solito, ma non ha mai perso conoscenza. È stato un momento di insufficienza respiratoria. I soccorsi sono intervenuti e le hanno portato un respiratore per l’ossigeno e si sono fermati per un po’ per tenerla sotto controllo.

Continuando con il suo racconto, Bernard d’Ormale ha fatto poi sapere che Brigitte non è stata portata in ospedale ed è rimasta a casa. Attualmente Brigitte Bardot riesce a respirare in maniera autonoma e non ha bisogno del respiratore. Queste sono state le parole del marito dell’attrice a riguardo:

Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni. Non dovrebbe fare sforzi inutili. Si lamentava già da giorni del caldo, nonostante l’aria condizionata. Il cuore e la pressione vanno bene.

Dunque, al momento la situazione non sembra essere più preoccupante. Brigitte Bardot sta bene e attualmente è tornata alla sua vita di sempre.