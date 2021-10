Sono stati degli attimi di vera e propria paura quelli vissuti qualche giorno fa da Fanny Neguesha. L’abitazione in cui la modella vive insieme al suo compagno, il calciatore Mario Lemina, è stata presa di mira da alcuni malviventi. Questi, dunque, hanno preso d’assalto la casa della coppia in presenza della modella.

Come anche riportato dal giornale francese ‘L’Equipe’, domenica sera Fanny Neguesha si è resa protagonista di un vero e proprio dramma. Alcuni malviventi, infatti, sono entrati nella sua abitazione mettendo in atto una vera e propria rapina. Al momento della rapina il compagno di Fanny non era presente, ma la modella non era sola.

Dato il suo impegno con la nazionale del Gabon in vista delle qualificazioni ai mondiali 2022, Mario Lemina non era presente in casa al momento dell’irruzione dei malviventi. Funny, però, non era sola. La modella, infatti, era insieme ad altre tre donne.

Stando a quanto dichiarato dal noto giornale, tutte sono state legate, oltre che essere minacciate. Inutile dire che per le tre donne sono stati attimi di vero terrore. Una fonte vicina al giornale, inoltre, ha svelato che le vittime avrebbero subìto anche violenze.

Dopo la rapina in casa Lemina-Neguesha, pare che i malviventi siano riusciti a portare via un bottino da un valore di circa 300 mila euro. Pare che i ladri abbiano rubato alcuni oggetti di lusso, oltre che importanti capi d’abbigliamento, come quelli in pelle. Una volta appresa la notizia, Mario Lemina ha chiesto all’allenatore della Nazionale di poter non giocare la prossima partita.

Dopo la circolazione della notizia, i fan della coppia hanno espresso tutta la loro vicinanza inviando messaggi di sostegno a Fanny. Per questo la modella ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati con queste parole: