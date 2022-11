Paura per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vittima di un incidente stradale: ecco come sta ora

Nel corso delle ultime ore il nome di Jasmine Carrisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando a quanto emerso, qualche giorno fa la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è rimasta vittima di un terribile incidente stradale insieme ad una sua amica. Fortunatamente tutto è adattato per il meglio, anche se le conseguenze potevano essere molto gravi.

Grande paura per la famiglia di Jasmine Carrisi. Come già anticipato, qualche giorno fa la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è rimasta vittima di un incidente insieme ad una sua amica. A rendere pubblica la notizia è stata proprio l’amica della figlia d’arte, Glenda Resta, che su Tik Tok ha raccontato la vicenda esordendo con queste parole:

Improvvisamente all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Siamo vive per miracolo. Eravamo andate a ballare, poi abbiamo organizzato una macchina per farci riportare.

Continuando con il suo racconto, l’amica di Jasmine Carrisi ha rivelato un aneddoto sulla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso:

Andiamo a cena e la sera stessa ci ripeteva in continuazione di non andare e di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha scioccato. Comunque io ho lividi, escoriazioni e contusioni su tutto il corpo ma sono viva. Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia.