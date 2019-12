Paura per Meghan e il principe Harry: “hanno rischiato di morire” Paura per la duchessa di Sussex: "lei e il principe Harry hanno rischiato di morire". Ecco cosa è successo.

Non si parla d’altro sulle testate giornalistiche inglesi: la duchessa Meghan Markle, ha rischiato di morire. Secondo quanto riportato, la moglie di Harry, era in volo con il principe, lo scorso 26 agosto, quando è stato lanciato un drone accanto al loro jet, che ha messo a rischio le loro vite.

Il pilota è riuscito ad evitare una catastrofe, i duchi di Sussex hanno rischiato di precipitare.

È stato lo stesso pilota del mezzo, Terry Tozen, a raccontare l’esperienza alla famosa testata giornalistica Mirror: “avrebbe potuto causare gravi danni. Se un drone colpisce il parabrezza, può anche uccidere o ferire uno dei membri dell’equipaggio e portare alla precipitazione del mezzo.

Il drone sarebbe anche potuto andare a finire nel motore del jet, causando un incendio”.

Il pilota ha spiegato che a volte succede anche con gli stormi di uccelli e che è la più grande preoccupazione di ogni pilota. Ha poi spiegato di non aver detto nulla a Meghan Markle e al principe Harry, ma di aver informato quest’ultimo soltanto una volta atterrati, per non turbarlo.

La vicenda si è presto diffusa in ogni parte del mondo, portando tanta preoccupazione nei sudditi inglesi.

Non molto tempo fa, il principe Harry con un comunicato, aveva dichiarato di non voler più stare zitto riguardo a ciò che veniva pubblicato su sua moglie Meghan, accusando i tabloid del Regno Unito, di pubblicare campagne, senza pensare alle conseguenze. Ha espresso la sua paura per la pressione che la duchessa sta ricevendo, simile a quella che a suo tempo ricevette sua madre, Lady Diana.

Il principe Harry ha definito tutto ciò come bullismo, che spaventa e zittisce le persone. La sua paura più profonda è che la storia si ripeta di nuovo.

Meghan Markle ha deciso di fare causa alla Mail On Sunday, perché il giornale ha pubblicato una sua lettera privata che ha inviato a suo padre Thomas.