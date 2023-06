Paura per Samantha De Grenet, i ladri hanno svaligiato la sua casa: cosa hanno preso

Nel corso delle ultime ore il nome di Samantha De Grenet sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è ritrovato al centro di una vera e propria disavventura. Un gruppo di malviventi si è infatti addentrato nella sua casa, portando via una serie di oggetti di valore.

A rendere pubblica la notizia è stata proprio Samantha De Grenet sulla sua pagina Instagram. L’ex gieffina ha rivelato che un gruppo di ladri è entrato nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Stando alle sue parole, pare si tratti di un gruppo esperto in quanto la scientifica non è riuscita a trovare impronte nella casa della showgirl.

Queste sono state le parole di Samantha De Grenet in merito a queste drammatica vicenda:

Non si aspettavano che tornassi. Forse pensavano che dovessi passare il fine settimana fuori città. Ma quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto. Sono pronta a pagare un riscatto. Mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo.

Il gruppo di malviventi che è entrato di nascosto nella casa di Samatha De Grenet e di suo marito è riuscito a portare via gioielli preziosi e sono stati colti sul fatto dall’ex gieffina. A quel punto il gruppo di ladri è riuscito a scappare e fortunatamente non ci sono state drammatiche conseguenze. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda.