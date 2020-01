Pearl Jam, Gigaton è il nuovo album In attesa del prossimo tour di concerti che li porterà anche in Italia, nel live di Imola, i Pearl Jam presentano Gigaton, il nuovo album

I Pearl Jam presentano Gigaton, il loro nuovo album. Mentre la band si prepara a girare il mondo con il nuovo tour di concerti, che toccherà anche l’Italia, con l’attesissimo live di luglio a Imola, ecco che la band di Seattle dà alle stampe il nuovo lavoro. E promette come sempre grande spettacolo.

La band di Seattle è al lavoro con il nuovo album. Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e Matt Cameron hanno annunciato che a breve uscirà Gigaton, undicesimo album in studio. Il nuovo disco dei Pearl Jam dovrebbe uscire il prossimo 27 marzo con Monkeywrench, etichetta del gruppo, in collaborazione con Republic Records.

I fan dei Pearl Jam aspettavano da tempo un nuovo album in studio. Gigaton, infatti, arriva a distanza di sette anni dal disco precedente. Lightning Bolt è uscito infatti il 15 ottobre del 2013, anticipato dai singoli Mind Your Manners e Sirens. È stato il quinto album della band ad aver raggiunto il primo posto nella Billboard 200, vendendo 166mila copie solo nella prima settimana.

Mike McCready parla di un lungo viaggio per comporre questo disco: “È stato emozionalmente oscuro e confuso allo stesso tempo, ma è stata anche un’eccitante e sperimentale road map verso la redenzione musicale. Collaborare con i miei compagni di gruppo su Gigaton mi ha regalato, in definitiva, maggiori amore, consapevolezza e conoscenza di quanto in questi tempi abbiamo bisogno dei rapporti umani“.

Gigaton è un album green e prende il nome dell’unità di misura usata per dare un valore al distacco di ghiaccio ai poli. La copertina del nuovo album è del fotografo Paul Nicklen e riprende proprio lo stesso concetto.

In attesa di ascoltare il nuovo album, possiamo comprare i biglietti per il concerto di Imola in programma il 5 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.