Appello ai genitori o agli adulti in generale😊 leggendo i commenti di Pechino noto che gli adulti hanno una bagaglio di stereotipi sugli adolescenti incredibile. E lo esprimono anche con un dissenso alquanto maleducato e (a parer mio) inappropriato, considerando che si tratti di un programma di intrattenimento. Tipico degli adolescenti?Beh cari signori è tipo degli adulti notare quello che fanno i più piccoli e dare la colpa alla loro giovane età, tralasciando totalmente il resto dei comportamenti. Menomale che i miei tutori legali/genitori siano un po’ poi civilizzati😝 Ho sempre la dimostrazione lampante che qualunque cosa si faccia a questa età è criticata a priori dai più grandi: Fai poco “naturale ormai sono tutti pigri e attaccati ai telefonini” Fai tanto: “ io alla loro età stavo al posto mio, queste sono arroganti, presuntuose , cosa vogliono parlare a 18 anni” Voi siete gli adulti del nostro paese e dovete essere le nostre guide, non le nostre ancore. Non dovete sfogare le vostre frustrazioni di cose lasciate incomplete verso chi sta iniziando a costruire , cercate di migliorare la vostra vita così che noi possiamo trarre ispirazione da voi. Si, anche a 18 anni si ha un bagaglio, più piccolo del vostro…ma è anche bello vedere esprimere quello. Aiutateci ad ampliarlo, cresceteci, non ci inserite dentro uno scaffale del “tanto sono piccoli e sono tutto così” perché poi noi ci crediamo e diventiamo davvero quegli odiosi automi di cui voi parlate. Le nuove generazioni sono il proseguimento e sono lo specchio del lavoro delle vecchie, criticando noi state sostanzialmente criticando il vostro operato nei nostri confronti. Non smontate quello che facciamo, ma aiutateci invece a capire come farlo meglio. Non banalizzate il nostro sapere e i nostri problemi, è normale che sia poco rispetto al vostro ma deve avere comunque un suo valore. Tornate a pensare ai vostri 18 anni e cercate di ricordare cosa vi sarebbe potuto servire, magari più una pacca sulla spalla e qualche stupido complimento, a volte solo questo da la carica. Oppure denigrate le nuove generazioni intanto noi voliamo in Corea con sudore e impegno🖕🏼