Pechino Express: Soleil Sorge e Wendy Kay parlano di molti particolari del reality show in un’intervista Soleil Sorge e Wendy Kay sono state la coppia madre e figlia più discussa della televisione: rilasciano un'intervista su alcuni dettagli di Pechino Express

Soleil Sorge, ex corteggiatrice nella trasmissione Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sua madre, Wendy Kay, sono state la coppia mamma e figlia più discussa della televisione. Le due partecipanti della trasmissione Pechino Express hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato di alcuni dettagli del reality show.

Sono state definite le “cattive” dell’edizione del 2020 di Pechino Express, la trasmissione diretta da Costantino Della Gherardesca, in cui si valutano le abilità di sopravvivenza e di adattamento dei concorrenti in situazioni ostili e difficili. Le due, in un’intervista, hanno rivelato molti particolari interessanti sulla trasmissione e sulla loro vita privata. Inoltre, Wendy Kay non ha riservato parole molto carine per il conduttore, Costantino Della Gherardesca. Soleil Sorge, invece, rivela il suo malessere nel non poter tornare in Italia a causa dell’emergenza coronavirus.

Iniziando con la dichiarazione di Wendy Kay, la donna parla riguardo l’appellativo dato ad entrambe, in quanto madre e figlia, di “cattive” e, a tal proposito, dice:

“Questa è una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino della Gherardesca l’ha riattribuita a noi come coppia. Questoha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata… Enzo Miccio ha spodestato Soleil come capo della ‘cattiveria’. E non ho mai sentito mia figlia minacciare di ‘menare’ qualcuno”.La minaccia a cui la donna si riferisce è quella che Soleil Sorge avrebbe rivolto a Vera Gemma .

Poi, la donna decide di raccontare un po’ della sua vita privata, non nota al pubblico, e così dice: “Mi occupo di investimenti immobiliari e vendita di arte. Vivo a Los Angeles e sogno di lanciare una linea di moda. Sono single da quando è morto il mio fidanzato, quattro anni fa”.

Poi, la figlia, Soleil Sorge, parla della sua impossibilità nel tornare in Italia e così dice: “Sono partita sapendo del blocco solo una volta arrivata. Mi sono messa in autoquarantena e ho richiesto un tampone. Sono devastata dal non poter tornare a casa”.

La ragazza, al momento, è bloccata a Santo Dominingo, dati i blocchi aereoportuali.