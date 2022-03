Trovato un accordo economico sulla morte di Naya Rivera, da parte della famiglia dell’attrice, ex protagonista della fortunata serie tv Glee, che aveva intentato una causa legale. I famigliari di Naya Rivera avevano infatti avviato un procedimento contro la Conte di Ventura, dell’United Water Conservation District e del managment dei parchi dell’area. Il 16 marzo un giudice deciderà se tutto è avvenuto in modo corretto, per poi procedere con la chiusura della causa.

CREDIT: INSTAGRAM

Secondo quanto sostenuto dagli avvocati della famiglia, Naya Rivera aveva noleggiato una barca per stare con il figlio. Ma la barca, secondo i legali, non era abbastanza sicura, visto che mancavano una scala di sicurezza, corde, un’ancora, una radio e altro ancora.

Secondo quanto emerso sul mezzo non c’erano nemmeno i salvagenti e altri dispositivi di salvataggio. E a quanto pare non era presente una segnaletica idonea a informare gli utenti su quanto fossero pericolose le correnti del Lago Piru, dove spesso la visibilità è poca e i venti sono forti.

Per questo la famiglia aveva intentato una causa legale nei confronti della Contea di Ventura, dell’United Water Conservation District e del managment dei parchi dell’area.

Causa che è stata vinta e ora la famiglia riceverà un risarcimento per la tragica e improvvisa morte dell’attrice. Non si sa a quanto ammonta la cifra dell’accordo economico, ma si sa che la famiglia la userà per aiutare il figlio della donna, che ha vissuto un trauma davvero importante.

CREDIT: INSTAGRAM

L’accordo economico della famiglia dell’attrice per la morte di Naya Rivera

L’avvocato della famiglia di Naya Rivera commenta la notizia:

CREDIT: INSTAGRAM