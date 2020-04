Per Meghan Markle una Pasqua secondo le tradizioni americane

Meghan Markle e il Principe si preparano per la loro prima Pasqua da cittadini comuni, hanno scelto l’America come luogo sicuro per celebrare questo giorno e si apprestano a festeggiare la ricorrenza secondo le tradizioni del luogo.

La vita di Meghan e di Harry è cambiato moltissimo negli ultimi mesi, la loro uscita dalla famiglia reale ha segnato un momento storico senza eguali, non solo per la corona inglese ma per il mondo intero. Certo nessuno si aspettava che anche il periodo storico stesso si presentasse così complesso vista la situazione che il mondo sta vivendo, fatto sta che gli ex duchi di Sussex hanno lasciato Londra per fuggire prima in Canada e per volare poi alla volta di Los Angeles.

Le polemiche e critiche non sono mancate, ma ormai la scelta di uscire dalla famiglia reale è stata presa da Meghan e Harry già da tempo ormai e non si torna indietro. Con loro ovviamente anche il piccolo Archie si prepara a vivere la prima festività in famiglia in forma ridotta.

L’ex famiglia reale ha scelto l’America per festeggiare Pasqua, lontano dalle tradizioni britanniche si preparano a vivere una Pasqua decisamente diversa. Per Meghan forse il cambiamento è meno d’impatto, la donna infatti insieme a sua madre, ha sempre trascorso la festività secondo le usanze degli Usa. Per Harry invece si tratta di un’esperienza del tutto nuova: è arrivato il momento per l’ex principe di abbracciare una nuova tradizione e anche un nuovo stile di vita.

Nella giornata di Pasqua la famiglia ha l’usanza di riunirsi per la messa alla St George’s Chapel, per un pranzare poi a Bukingham Palace. Un pranzo a base di agnello e di tutti i piatti tipici. Il principe questa volta deve fare a meno della messa e di tutte le sue celebrazioni più particolari, ma ci sarà Meghan Markle a non far mancare niente al Principe, chissà se le’x duchessa preparerà per il marito e per il piccolo Archie qualche manicaretto legato alla tradizione inglese.