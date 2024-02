Perché Chiara Ferragni ha lasciato Fedez? L’ipotesi dell’ospitata di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio

La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare: Dagospia mette in luce come Marco Travaglio possa aver contribuito alla fine del loro matrimonio.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Ecco l’argomento che sta surclassando l’Italia nelle ultime ore. Sono davvero tanti i motivi che avrebbero potuto comportare la fine della nota coppia italiana. Ma se vi dicessimo che Marco Travaglio potrebbe avere un ruolo attivo in tutto questo?

Chiara Ferragni Marco Travaglio e Fedez

A quanto pare l’influencer avrebbe deciso di tagliare i ponti con il marito a seguito della puntata di “Muschio Selvaggio” che ha visto come protagonista Marco Travaglio. Approfondiamo questo argomento!

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: menzogna o verità?

Oggi un gossip importantissimo ha infiammato tutti i siti che trattano news e pettegolezzi. Secondo i giornali, infatti, Chiara Ferragni e Fedez non sarebbero più una coppia in quanto avrebbero deciso di lasciarsi ufficialmente. Al momento la notizia va presa con le pinze, in quanto i due non hanno confermato ma neppure smentito quanto accaduto.

Non è la prima volta che si parla di una crisi in casa Ferragnez ma pare che, a differenza del passato, questa volta non esista più un valido rimedio. Il rapper milanese avrebbe lasciato il tetto coniugale qualche giorno fa mentre la bellissima influencer avrebbe continuato a dedicarsi ai due figli.

Fedez e Chiara Ferragni in vacanza

La coppia si è lasciata davvero oppure si tratta di un enorme trovata pubblicitaria? Purtroppo non possiamo ancora dirlo, ma secondo molti utenti questa sarebbe l’ennesima trovata architettata dal re e dalla regina del gossip.

Ricordiamo infatti che Chiara Ferragni ha perso molti follower a causa della storia del pandoro rosa e delle uova di Pasqua. ùForse i due stanno cercando di recuperare i vecchi consensi puntando su un argomento che potrebbe far acchiappare loro un sacco di seguaci.

La scelta di Chiara Ferragni: ecco perché riguarda Marco Travaglio

Ovviamente le ultime ore sono state di fuoco, in quanto continui gossip continuano ad emergere in merito alla fine di questa storia che sembrava destinata al lieto fine. Sembra che Chiara Ferragni abbia deciso di chiudere la storia d’amore con il marito a seguito dell’ospitata di Marco Travaglio in una delle ultime puntate di “Muschio Selvaggio”.

Questo è il titolo del podcast guidato da Fedez negli ultimi anni. Una sorta di programma dove il rapper accoglie nel suo studio personalità importanti del mondo della politica, dello sport e della tv per ascoltare il loro punto di vista.

Fedez e Marco Travaglio a Muschio Selvaggio

Secondo il portale “Dagospia“, Marco Travaglio avrebbe pronunciato una frase gravissima con la quale ha paragonato la moglie di Fedez a Wanna Marchi. Marco Travaglio è il direttore de “Il Fatto Quotidiano” e sicuramente la sua parola ha un grosso peso nell’ambito dei social media.

La colpa di Fedez sarebbe stata quella di non aver difeso la moglie, ma di aver ascoltato senza batter ciglio le dichiarazioni dell’uomo presente nel suo studio. Sicuramente non si tratta di parole di poco conto e forse è stato proprio questo fatto a gettare benzina sul fuoco.