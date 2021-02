Perché la porta rossa era chiusa quando Tommaso Zorzi voleva abbandonare la casa?

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip si rinnovano ogni giorno. Spesso, i concorrenti, sono presi da attacchi di ansia, ira e rabbia e decidono di correre in porta rossa per abbandonare il gioco.

Per qualsiasi concorrente basta varcare la porta rossa per essere considerato automaticamente fuori dal reality. Nessuno, infatti, può stare lontano dalle telecamere e uscire da lì significherebbe violare il regolamento.

Negli anni molti si sono avvicinati a quella porta, l’ultimo è stato Tommaso Zorzi. Fortunatamente i compagni sono riusciti a bloccare la sua uscita, anche perché, sono bastati pochi giorni per farlo arrivare direttamente in finale.

Quando è arrivato alla maniglia però, in molti si sono accorti che la porta era chiusa e che gli autori non hanno accennato ad aprirla. Ma come mai si chiedono insospettiti i fan?

A rispondere alla domanda scabrosa è proprio la produzione che dà una motivazione plausibile quando labile. Gli autori hanno specificato:

La porta rossa di notte è sempre chiusa per proteggere i concorrenti dal mondo esterno. Se davvero un concorrente vuole uscire, ha tutte le porte laterali e loro lo sanno molto bene, però prima devono sempre avvisare il Grande Fratello. Ognuno, anche stasera, se dovesse aprire quella porta, che sia Tommaso, Rosalinda o chiunque altro, la troverà sempre chiusa. Come noi chiudiamo le porte di casa nostra, chiudiamo anche le porte della casa del Grande Fratello.

Insomma, quel che è certo è che Tommaso Zorzi ha fatto benissimo a restare. Ancora pochi giorni infatti e saprà l’esito di questo interminabile gioco. Il ragazzo può ancora contare sul supporto della sua migliore amica Stefania Orlando che non l’ha mai abbandonato.

Seppur di nuovo al televoto, la donna ieri sera si è salvata contro Giulia Salemi ce la farà a battere Samantha De Grenet e Andrea Zenga?