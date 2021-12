Due settimane fa l’incidente della conduttrice nel programma televisivo della Rai della domenica. E da allora tutti si chiedono non solo quali sono le condizioni di salute della presentatrice amatissima da tutti gli italiani. Ma anche perché Mara Venier è caduta a Domenica In. A parlare oggi è la stessa protagonista, che confessa qual è stato il motivo che le ha provocato non pochi problemi di salute.

Un paio di settimane fa, la conduttrice era caduta nel dietro le quinte del programma televisivo. Era poi tornata in studio in diretta, insieme a Pierpaolo Pretelli, con del ghiaccio sulla fronte. E un piede fasciato. Inoltre aveva rotto i suoi occhiali.

Tutti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. In seguito la conduttrice aveva rasserenato tutti quanti sul suo profilo Instagram, dicendo che aveva solo un piccolo bernoccolo e si era fatta un po’ male cadendo. Non era nemmeno riuscita a portare a termine la trasmissione, chiudendola un quarto d’ora prima.

Ad Alberto Matano, durante una successiva puntata de La vita in diretta, aveva raccontato:

Mi sono molto spaventata. Ho fatto tutti i controlli e non ci sono fratture. Ho solo una contusione nel punto che mi sono fratturata due anni fa. Devo farmi benedire, mi devono abbattere.

Perché Mara Venier è caduta a Domenica In, svelato il mistero

Mi rendo conto che sentendo la responsabilità del programma, faccio troppo. Corro qui e lì. Ma stavolta penso di aver imparato la lezione. Io devo imparate a prendere le coe con maggior leggerezza. Il mio nuovo mantra sarà ‘anche meno’. Sono invidiata perché a settant’anni sono sommersa di proposte di lavoro, sono circondata da calore, ricevo continuamente dal pubblico testimonianze di affetto. La sfiga la metto in conto ma me ne frego: prego, vado in chiesa e scongiuro la iettatura.

Queste le sue parole in un’intervista al giornale Oggi.