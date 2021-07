Bionda, dinamica e senza peli sulla lingua, ecco l’identikit di Mara Venier. Questa apprezzatissima donna dello spettacolo vanta una carriera artistica invidiabile e gode da molti anni della stima del pubblico del piccolo schermo. Nella scorsa stagione televisiva, Mara ha avuto un vastissimo successo con la conduzione di Domenica In.

Questo format è sempre stato un grande successo della Mediaset, ma con la guida della Venier è arrivata al suo apice. Ovviamente, un personaggio così in vista è anche abituato al fatto che i fans curiosino nella sua vita privata. Di Mara, ad esempio, si sa che è felicemente sposata dal 28 giugno del 2006.

In quel meraviglioso giorno la Venier è stata presa in moglie dal produttore cinematografico ed editore Nicola Carraro. Quest’ultimo, però, non è il primo marito della nota conduttrice. Come in molti ricorderanno, Mara Jerry Calà racconta la storia d’amore con Mara Venier è stata anche sposata con Jerry Calà dal 1984 al 1987. Di recente è stato proprio l’attore a riportare alla mente quella lontana storia d’amore con la Venier.

Jerry si è raccontato a FQ magazine, rivelando una forte verità sul suo rapporto con la conduttrice: “Io credo che la donna più bella e importante della mia vita sia stata Mara”. Quattro anni di matrimonio che, a quanto pare, per Calà hanno significato molto più di quanto non abbia dato a vedere. Ma Mara non è d’accordo e fa sentire la sua voce, in netto contrasto con quella del suo ex marito. La conduttrice ha affidato anche lei la sua risposta ai microfoni di FQ magazine: “Io la donna più importante della sua vita? Mi ha riempita di corna, ma che stai a dì!”.

Di certo quella tra Mara e Jerry è stata una storia travagliata. Ora, però, finalmente la conduttrice ha trovato la felicità tra le braccia di Nicola. Recentemente, lo stesso produttore cinematografico aveva parlato del suo legame con la Venier ai microfoni di Novella 2000: “Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.