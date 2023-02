In abiti scintillanti sul palco dell’Ariston, per la gioia di tutti i concorrenti del FantaSanremo che le hanno scelte per le loro squadre, le sorelle Iezzi sono tornate insieme, portando a Sanremo 2023 la canzone Furore. Da tanto tempo non le vedevamo più cantare insieme. Perché Paola e Chiara avevano litigato?

Dopo 10 anni di lontananza, Paola e Chiara sono tornate insieme sul palco dell’Ariston, presentando in gara a Sanremo 2023 la canzone Furore. Nel 2013 le sorelle Iezzi avevano deciso di separarsi, artisticamente parlando. Non hanno mai spiegato cosa fosse successo.

Negli anni hanno raccontato cosa era successo, ma una vera motivazione definitiva non è mai stata data. All’inizio Paola e Chiara avevano detto di volersi sciogliere di comune accordo, una decisione presa insieme. Anche se, non si sa, per quale motivo.

Dopo la rottura, però, Chiara su Facebook ha pubblicato un post in cui diceva che nessuno aveva mai creduto in loro in 17 lunghissimi anni di carriera. Un’accusa alle major discografiche e alle radio.

Il pop dance all’esterno è una realtà e un business, qui non si capisce perché siamo le uniche a farlo. Lo avete notato, vero? No, ecco.

Perché Paola e Chiara avevano litigato: solo in seguito spiegate le reali motivazioni dello scioglimento

Solamente anni dopo le due sorelle hanno raccontato cosa fosse successo. A causa dello stress eccessivo e delle tensioni accumulate durante gli anni dei grandi successi, non viaggiavano più sulla stessa strada. Nel 2022 Paola in diretta su Facebook ha spiegato che non riuscivano più a vivere insieme questo grande sogno.

Se artisticamente si sono separate, come sorelle sono sempre rimaste insieme, affrontando insieme ogni difficoltà. L’affetto c’è sempre stato.